Many “Strahan, Sara and Keke” fans were shocked and disappointed when ABC canceled the popular “Good Morning America” talk show earlier this year. But cohost Keke Palmer saw it coming.

“Here’s the thing,” Palmer told Andy Cohen on Sunday on “Watch What Happens Live.” “When the pandemic hit, that’s what became all on our minds. ... I kind of knew that if our show did come back, it would have to be much, much, much later, because our show was really about an audience.”

In March, ABC replaced Palmer, Michael Strahan and Sara Haines’ feel-good segment with “Pandemic: What You Need to Know,” a new health-focused series hosted by ABC News anchor Amy Robach. The shuffle came at a time when talk shows across networks were forced to heed safety protocols amid the COVID-19 crisis.

“We do a little bit of news, but it’s entertainment,” Palmer said of “Strahan, Sara and Keke” and added, “It’s a different time now, so some of the conversation has changed, and I think that kind of pushed ‘SSK’ out. So I expected it.”

***

Rapper Kanye West on Monday filed signatures to appear on the Arkansas ballot this fall as an independent presidential candidate.

Representatives of West submitted 1,723 signatures with the secretary of state’s office, which has 10 days to verify that he’s submitted the required 1,000 signatures to appear on the Arkansas ballot .

West, who once backed Republican President Donald Trump, announced last month that he had broken with Trump and would launch his own presidential bid.

West has since submitted paperwork to appear on the ballot in Oklahoma. A formal complaint was filed in New Jersey last week challenging the signatures he submitted to appear on that state’s ballot.

West’s wife, reality TV star and beauty mogul Kim Kardashian West, asked the public on social media last month to show compassion and empathy toward her husband because he is bipolar.

— From wire reports

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