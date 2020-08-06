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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WARNING FOR... CENTRAL HENRICO COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA... THE CITY OF RICHMOND IN CENTRAL VIRGINIA... * UNTIL 815 PM EDT. * AT 514 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN 1 AND 1.5 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN SHORTLY. HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS. SOURCE...DOPPLER RADAR. IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... RICHMOND, VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY, VIRGINIA UNION UNIVERSITY, DOWNTOWN RICHMOND, HIGHLAND SPRINGS, MECHANICSVILLE, EAST HIGHLAND PARK AND MONTROSE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS. && FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
...FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR NORTH CENTRAL CHESTERFIELD AND WEST CENTRAL HENRICO COUNTIES AND THE CITY OF RICHMOND... AT 717 PM EDT, HEAVY RAIN HAS ENDED WITHIN THE WARNED AREA. HOWEVER, THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN MAY MOVE BACK INTO THE WARNED AREA SHORTLY. FLASH FLOODING IS ALREADY OCCURRING, AND ADDITIONAL HEAVY RAIN WILL EXACERBATE THE FLOODING. BETWEEN 1.5 AND 3 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS. SOURCE...DOPPLER RADAR. IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER DRAINAGE AND LOW LYING AREAS. SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE... RICHMOND, BON AIR, UNIVERSITY OF RICHMOND, TUCKAHOE, ROSLYN HILLS AND MIDLOTHIAN. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE POSSIBLE IN THE WARNED AREA. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. && FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 AM EDT FRIDAY... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * PORTIONS OF SOUTHEAST MARYLAND AND VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHEAST MARYLAND, DORCHESTER, INLAND WORCESTER, MARYLAND BEACHES, SOMERSET AND WICOMICO. IN VIRGINIA, CAROLINE, CHARLES CITY, EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING COL. HEIGHTS), EASTERN ESSEX, EASTERN HANOVER, EASTERN HENRICO, EASTERN KING WILLIAM, EASTERN KING AND QUEEN, EASTERN LOUISA, FLUVANNA, GLOUCESTER, GOOCHLAND, HAMPTON/POQUOSON, JAMES CITY, LANCASTER, MATHEWS, MIDDLESEX, NEW KENT, NEWPORT NEWS, NORTHUMBERLAND, POWHATAN, RICHMOND, WESTERN CHESTERFIELD, WESTERN ESSEX, WESTERN HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE CITY OF RICHMOND), WESTERN KING WILLIAM, WESTERN KING AND QUEEN, WESTERN LOUISA, WESTMORELAND AND YORK. * UNTIL 4 AM EDT FRIDAY * HEAVY RAINFALL IS EXPECTED TO CONTINUE THIS EVENING INTO TONIGHT AS THUNDERSTORMS THAT ARE CURRENTLY ONGOING ARE EXPECTED TO PERSIST THROUGH MUCH OF THE NIGHT. GIVEN VERY WET ANTECEDENT CONDITIONS IN MUCH OF THE WATCH AREA, THE THREAT FOR FLASH FLOODING IS EXPECTED TO CONTINUE. * RAPID RISES IN RIVERS AND CREEKS ARE POSSIBLE, ALONG WITH FLOODING IN LOW LYING AND POOR DRAINAGE AREAS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... STAY AWAY OR BE SWEPT AWAY. RIVER BANKS AND CULVERTS CAN BECOME UNSTABLE AND UNSAFE. &&
...A LINE OF THUNDERSTORMS WITH HEAVY RAIN WILL AFFECT NORTHWESTERN CHESTERFIELD...NORTHWESTERN KING AND QUEEN...SOUTHEASTERN GOOCHLAND...CAROLINE...WESTERN HENRICO...HANOVER...NORTHWESTERN KING WILLIAM...NORTH CENTRAL AMELIA...POWHATAN AND NORTHWESTERN ESSEX COUNTIES AND THE CITY OF RICHMOND... AT 713 PM EDT, THUNDERSTORMS WITH HEAVY RAIN WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR SPOTSYLVANIA TO 6 MILES EAST OF MONTPELIER TO NEAR POWHATAN. MOVEMENT WAS EAST AT 40 MPH. WIND GUSTS UP TO 45 MPH AND RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE POSSIBLE WITH THESE STORMS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... RICHMOND, POWHATAN, GOOCHLAND, ASHLAND, BOWLING GREEN, MOSELEY, UNIVERSITY OF RICHMOND, MILFORD, RANDOLPH MACON COLLEGE, VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY, TUCKAHOE, HIGHLAND SPRINGS, DOWNTOWN RICHMOND, BON AIR, VIRGINIA UNION UNIVERSITY, MECHANICSVILLE, CHESTER, HANOVER, PORT ROYAL AND OILVILLE. IF YOU SEE LIGHTNING OR HEAR THUNDER, YOU ARE AT RISK! TAKE SHELTER INDOORS IMMEDIATELY. IF YOU CANNOT FIND SHELTER IN A BUILDING A VEHICLE PROVIDES SAFETY FROM LIGHTNING. STRONG WIND GUSTS ARE POSSIBLE WITH THESE STORMS. THESE WIND GUSTS ARE CAPABLE OF KNOCKING DOWN TREE LIMBS, SMALL OR WEAKENED TREES, AND BLOWING AROUND TRASH CANS, POTTED PLANTS, LAWN FURNITURE, AND OTHER LIGHT OUTDOOR OBJECTS. MOTORISTS SHOULD USE EXTRA CAUTION IN THE VICINITY OF THESE STORMS. BE PREPARED FOR RAPID CHANGES IN WEATHER AND ROAD CONDITIONS. HEAVY RAIN COULD CAUSE PONDING OF WATER ON ROADS, AND POSSIBLE MINOR FLOODING OF DITCHES AND POOR DRAINAGE AREAS.
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