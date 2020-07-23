...A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT LOUISA...NORTHWESTERN
CHESTERFIELD...NORTHEASTERN CUMBERLAND...GOOCHLAND...NORTHWESTERN
HENRICO...NORTHWESTERN HANOVER...NORTHWESTERN AMELIA...POWHATAN AND
EASTERN FLUVANNA COUNTIES...
AT 757 PM EDT, RADAR INDICATED STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED
ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR ORANGE TO NEAR MORVEN. MOVEMENT WAS
EAST AT 20 MPH.
WIND GUSTS IN EXCESS OF 30 MPH ARE POSSIBLE WITH THESE STORMS.
RAINFALL AMOUNTS OF UP TO 1 INCH ARE POSSIBLE WITH THESE STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
RICHMOND, POWHATAN, GOOCHLAND, LOUISA, MINERAL, HADENSVILLE,
TUCKAHOE, CARTERSVILLE, BON AIR, COLUMBIA, GUM SPRING, OILVILLE,
MANAKIN, FERNCLIFF, TOBACCOVILLE, TRENHOLM, LAKESIDE VILLAGE, MACON,
SABOT AND WYNDHAM.
IF YOU SEE LIGHTNING OR HEAR THUNDER, YOU ARE AT RISK! TAKE SHELTER
INDOORS IMMEDIATELY. IF YOU CANNOT FIND SHELTER IN A BUILDING A
VEHICLE PROVIDES SAFETY FROM LIGHTNING.
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