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...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM MONDAY EVENING THROUGH TUESDAY EVENING... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF SOUTHEAST MARYLAND...NORTHEAST NORTH CAROLINA AND VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHEAST MARYLAND, DORCHESTER, SOMERSET AND WICOMICO. IN NORTHEAST NORTH CAROLINA, BERTIE, GATES, HERTFORD AND NORTHAMPTON. IN VIRGINIA, AMELIA, BRUNSWICK, CAROLINE, CHARLES CITY, CUMBERLAND, DINWIDDIE, EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING COL. HEIGHTS), EASTERN ESSEX, EASTERN HANOVER, EASTERN HENRICO, EASTERN KING WILLIAM, EASTERN KING AND QUEEN, EASTERN LOUISA, FLUVANNA, GLOUCESTER, GOOCHLAND, GREENSVILLE, ISLE OF WIGHT, JAMES CITY, LANCASTER, LUNENBURG, MATHEWS, MECKLENBURG, MIDDLESEX, NEW KENT, NEWPORT NEWS, NORTHUMBERLAND, NOTTOWAY, POWHATAN, PRINCE EDWARD, PRINCE GEORGE, RICHMOND, SOUTHAMPTON, SUFFOLK, SURRY, SUSSEX, WESTERN CHESTERFIELD, WESTERN ESSEX, WESTERN HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE CITY OF RICHMOND), WESTERN KING WILLIAM, WESTERN KING AND QUEEN, WESTERN LOUISA, WESTMORELAND AND YORK. * FROM MONDAY EVENING THROUGH TUESDAY EVENING * HEAVY RAINFALL IS EXPECTED LATER MONDAY NIGHT INTO TUESDAY AS TROPICAL STORM ISAIAS TRACKS THROUGH THE MID-ATLANTIC REGION. STORM TOTAL RAINFALL AMOUNTS ARE EXPECTED TO RANGE FROM 3 TO 6 INCHES WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS. THIS WILL BRING THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING. * RAPID RISES ON RIVERS AND CREEKS ARE POSSIBLE, ALONG WITH FLOODING IN LOW LYING AND POOR DRAINAGE AREAS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT ENTER OR CROSS FLOWING WATER OR WATER OF UNKNOWN DEPTH. STAY AWAY OR BE SWEPT AWAY. RIVER BANKS AND CULVERTS CAN BECOME UNSTABLE AND UNSAFE. &&
...AN AREA OF STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT NORTHWESTERN CHESTERFIELD...SOUTHEASTERN GOOCHLAND...NORTHWESTERN HENRICO... CENTRAL HANOVER AND CENTRAL POWHATAN COUNTIES AND THE CITY OF RICHMOND... AT 441 PM EDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE CLUSTERED NEAR MOSELEY, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. WIND GUSTS IN EXCESS OF 40 MPH ARE POSSIBLE WITH THESE STORMS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... RICHMOND, POWHATAN, ASHLAND, RANDOLPH MACON COLLEGE, VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY, TUCKAHOE, MOSELEY, DOWNTOWN RICHMOND, BON AIR, VIRGINIA UNION UNIVERSITY, UNIVERSITY OF RICHMOND, MECHANICSVILLE, OILVILLE, MANAKIN, MACON, SABOT, LAUREL, WYNDHAM, EAST HIGHLAND PARK AND GLEN ALLEN. IF YOU SEE LIGHTNING OR HEAR THUNDER, YOU ARE AT RISK! TAKE SHELTER INDOORS IMMEDIATELY. IF YOU CANNOT FIND SHELTER IN A BUILDING A VEHICLE PROVIDES SAFETY FROM LIGHTNING. STRONG WIND GUSTS ARE POSSIBLE WITH THIS STORM. THESE WIND GUSTS ARE CAPABLE OF KNOCKING DOWN TREE LIMBS, SMALL OR WEAKENED TREES, AND BLOWING AROUND TRASH CANS, POTTED PLANTS, LAWN FURNITURE, AND OTHER LIGHT OUTDOOR OBJECTS. FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. LIGHTNING CAN STRIKE MORE THAN 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
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