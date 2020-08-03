NEW YORK — Seven St. Louis Cardinals players and six staff members have tested positive for COVID-19, causing Major League Baseball to postpone the team’s four-game series at Detroit.

The series was to have been played at Comerica Park from Tuesday through Thursday.

“You think about how quickly something like this can spread,” Cardinals general manager John Mozeliak said. “Until it touches you, you sometimes might not believe it, but needless to say we know this is very real and we know it moves quickly and it moves silently, but it can infect a lot of people fast.”

Mozeliak said that five of those who tested positive did not show symptoms. Mozeliak said the others did — headaches, cough, sniffles, low-grade fever.

“And of those eight, it’s a variety of symptoms but nothing at this point requiring anything like hospitalization,’ Mozeliak said.

St. Louis has been in quarantine since Thursday in Milwaukee, where the Cardinals’ last series was also postponed because of positive tests. While all the members of the Cardinals’ traveling party who tested positive have been returned home, the rest of them remain isolated in their Milwaukee hotel rooms.

The team is tested daily.

“The hope would be to travel back to St. Louis Wednesday morning, work out Wednesday afternoon and allow players to get their feet moving again, their bodies moving again,” Mozeliak said. “And then on Thursday have a more robust workout and then play Friday.”

St. Louis last played July 29 at Minnesota and is tentatively set to resume its schedule this Friday at home against the Chicago Cubs.

The Cardinals are the second team sidelined by the novel coronavirus since the season started July 23.

The Miami Marlins are set to resume play Tuesday in Baltimore following an outbreak in their traveling party that sidelined half the players. Miami has not played since July 26.

Because the outbreak occurred in the visiting clubhouse at Citizens Bank Park, the Phillies were sidelined for a week while they were tested daily.

The Marlins will make roster moves to replace the 18 players who tested positive for COVID-19 during an eight-day stretch in Philadelphia.

The Marlins will place 14 players on the injured list Tuesday, officially for unspecified reasons because teams don’t have to directly say a player is out due to COVID-19. Michael Hill, Marlins president of baseball operations, did not name the players going on the IL yet.

In another virus development, the Field of Dreams game in Iowa was postponed until 2021. The game at a new ballpark on the cornfield adjacent to the site of the 1989 movie had been planned for Aug. 13 in Dyersville.

The Chicago White Sox originally were to host the New York Yankees, who were replaced by St. Louis because of MLB’s new schedule. The White Sox will be one of the teams next year. The opponent has not been determined.

Ohtani can’t throw for four to six weeks

ANAHEIM, Calif. — Shohei Ohtani has a right forearm strain that will prevent the Los Angeles Angels’ two-way star from throwing for at least four to six weeks, possibly ending his season as a pitcher after just two starts.

Angels general manager Billy Eppler said Ohtani “has a Grade 1-2 strain of the flexor pronator mass” — a collection of muscles and tendons in the forearm near the elbow.

The right-hander reported discomfort in his arm Sunday after he issued five walks and got only five outs in a rough 50-pitch start against Houston.

Elsewhere

Braves: Atlanta ace Mike Soroka had to be helped off the field in the third inning against the New York Mets after tumbling to the infield grass with an injured right leg Monday night.

Soroka was hurt after delivering a pitch to J.D. Davis, who grounded the ball toward first baseman Freddie Freeman. Soroka broke toward first to cover the bag, but he went down on his first step off the mound.

Angels: Top prospect Jo Adell is joining Los Angeles, a source with knowledge of the decision told The Associated Press. Adell, a 21-year-old outfielder, could make his major league debut in Seattle on Tuesday night when the Angels (3-7) open a six-game road trip.

Indians: Cleveland manager Terry Francona was not with the club for its series opener Monday night in Cincinnati as he dealt with a gastrointestinal issue. Francona was scheduled for an exam at the Cleveland Clinic to address his medical condition. First-base coach Sandy Alomar filled in for Francona, 61.

Tags

Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article. You must be a digital subscriber to view this article.

Your sports-only digital subscription does not include access to this section.

SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email
SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email