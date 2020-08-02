LAKE BUENA VISTA, Fla. — Caris LeVert scored 25 of his 34 points in the second half to help the Brooklyn Nets beat the Washington Wizards 118-110 on Sunday and move closer to a playoff berth.

Joe Harris (UVA) scored a season-high 27 points and Jarrett Allen added 22 points and 15 rebounds for the Nets, who bounced back from a loss to Orlando in their first seeding game. The Nets are now seven games ahead of ninth-place Washington in the Eastern Conference standings.

Thomas Bryant had a career-high 30 points and 13 rebounds, and Troy Brown Jr. added 22 points, 10 rebounds and eight assists for the Wizards.

The game was tied at 54 at halftime. Washington led 85-83 heading into the fourth quarter.

Magic 132, Kings 116: Nikola Vucevic had 23 points and 11 rebounds, Aaron Gordon scored 19 of his 22 points in the first half and Orlando continued a strong restart with a victory over Sacramento Kings on Sunday.

Terrence Ross scored 25 points as the Magic won a season-best fifth straight game going back to before the pandemic-forced shutdown in March.

Orlando won the last three before the hiatus and beat Brooklyn, the team it is battling for the seventh seed in the Eastern Conference, to open the restart.

But the Magic lost Jonathan Isaac again when he appeared to reinjure the left knee he hurt Jan. 1 that kept him out until the restart. The third-year player was taken off the court in a wheelchair after crumpling to the floor in pain in the fourth quarter as the knee appeared to buckle on a drive.

Celtics 128, Trail Blazers 124: Jayson Tatum scored 34 points, Jaylen Brown added 30 and Boston built a big lead early before holding on for a victory over Portland.

Damian Lillard had 30 points and 16 assists for Portland. Jusuf Nurkic added 30 points in his second official game back after breaking his leg in March 2019.

Spurs 108, Grizzlies 106: DeMar DeRozan made two free throws with a second to play, giving San Antonio a victory over Memphis that moved the Spurs into ninth place in the Western Conference.

The Spurs built an 11-point lead in the fourth quarter but needed big plays down the stretch from DeRozan after the Grizzlies rallied.

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