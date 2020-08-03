LAKE BUENA VISTA, Fla. — T.J. Warren kept up his red-hot restart with 34 more points, helping the Indiana Pacers pull away from the Washington Wizards for a 111-100 victory Monday.

Two nights after scoring a career-best 53 points in the Pacers’ first game at Disney, Warren had 16 points in the third quarter to spark a 22-2 run after Washington had fought back into the game.

Warren shot 14 for 26 from the field and grabbed 11 rebounds for the Pacers, who improved to 2-0 since resuming the season.

Former Virginia star Malcolm Brogdon had 20 points, seven rebounds and six assists.

Thomas Bryant had 20 points and 11 rebounds for the Wizards, who fell to 0-3 at Disney and likely won’t be sticking around long. They dropped to 7½ games behind eighth-place Brooklyn and need to be within four games to force a play-in for the final Eastern Conference playoff spot.

Nuggets 121, Thunder 113: Michael Porter Jr. scored a career-high 37 points and Nikola Jokic had a triple-double to help Denvers top Oklahoma City in overtime.

Jokic had 30 points, 12 rebounds and 10 assists. He scored 13 points in the fourth quarter and overtime to help Denver strengthen its hold on third place in the Western Conference standings.

Porter had the big performance in only his third start of the season. His previous career high was 25 points. He also grabbed 12 rebounds.

It was a key win for the Nuggets, who were missing three starters:guard Jamal Murray (left hamstring tightness), forward Will Barton (left knee soreness) and guard Gary Harris (strained right hip).

Raptors 107, Heat 103: Fred VanVleet scored a career-high 36 points and made seven 3-pointers as Toronto outlasted Miami.

VanVleet finished 7 of 12 from beyond the 3-point arc and was 13 of 13 from the foul line, besting his 34-point total against the Pelicans last December.

Goran Dragic had 25 points for the Heat.

Pelicans 109, Grizzlies 99: Brandon Ingram scored 24 points and New Orleans claimed a victory over Memphis despite another Zion Williamson shoe incident.

Williamson had 23 points, seven rebounds and tied a career high with five assists in his most extensive playing time since returning to the NBA bubble.

Williamson drove the lane in the third quarter and landed awkwardly, losing his left shoe. However, the big man quickly put the shoe back on and remained in the game. It brought back memories of when the then-Duke freshman sensation injured his knee in February 2019 when his foot ripped through the side of his shoe as he attempted to plant his foot.

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