VA STATE CAPITOL01

The Virginia Capitol in downtown Richmond.

 BOB BROWN/TIMES-DISPATCH///////

Gov. Ralph Northam has announced the following appointments:

Peanut Board:

  • John Crumpler of Suffolk, owner of RCR Farms Inc.; and
  • J. Andrew Darden of Carrsville, row crop and cattle farmer at Corrowaugh Farms Inc.

Poet Laureate of Virginia:

  • Luisa Igloria of Norfolk, Louis I. Jaffe Endowed Professor and professor of English and creative writing in the Department of English at Old Dominion University.

Virginia Manufactured Housing Board:

  • Stephan Geiser of Stafford, general sales manager at Clayton Homes Manufacturing Inc.;
  • Keith Hicks of Richmond, instructional assistant for Richmond Public Schools;
  • Sean D. Hicks of Richmond, attorney at Williams Mullen; and
  • Jim Trepinski of Boones Mill, general manager at Fleetwood Homes.

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