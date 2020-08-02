for Commercial Notes
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LEASES

Cushman & Wakefield | Thalhimer reports the following leases:

  • My Elite Physique LLC leased 1,700 square feet of retail space at 10801 Midlothian Turnpike in Chesterfield.
  • Campofrio Food Group — America Inc. renewed its lease of 12,112 square feet of industrial space in Enterchange @ Walthall, Building B, 1900-1934 Ruffin Mill Road in Chesterfield.
  • C&F Mortgage Corp. leased 2,221 square feet of office space at the Winchester Building, 10800 Midlothian Turnpike, in Chesterfield.
  • Nutriati Inc. renewed its lease of 2,160 square feet of retail space at Gayton Crossing Shopping Center, 9782 Gayton Road, in Henrico.
  • Little Sunshine Music Studio LLC leased 1,740 square feet of retail space at Southshore Shops, 12056 Southshore Pointe Drive, in Chesterfield.

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Colliers International reports the following lease:

  • Cardinal Survey & Design PLC leased 2,851 square feet at 7419 Whitepine Road in Chesterfield.

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Commonwealth Commercial Partners reports the following leases:

  • Teresa Y. Green leased 389 square feet at 201 N. Washington Highway in Hanover.
  • Virginia Association of Commonwealth’s Attorneys leased 750 square feet at SunTrust Center, 919 E. Main St., in Richmond.
  • Neverett Eggleston and
  • Sugar’s Crab Shack LLC leased 5,500 square feet at 1800 W. Marshall St., in Richmond.

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Divaris Real Estate Inc. reports the following lease:

  • Advanced Technicians leased 400 square feet in the American Heritage Apartments at 9 S. 10th St. in Richmond.

SALES

Commonwealth Commercial Partners reports the following sales:

  • South Anna River Bluffs LLC purchased 178.35 acres at 13449 Proffitt Farm Road in Hanover from CWH VHW LLC and CWH Hanover LLC for $1.094 million. Joe Buhrman represented the purchaser and Chris Jenkins, Randy Cosby and Michael Good represented the seller.
  • Tamarosa LLC purchased 24.671 acres at 1366 and 1406 Broad Street Road in Goochland County from Belham LLC for $1.0408 million. Ben Bruni represented the purchaser and Sam Worley and Ryan Fanelli represented the seller.

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One South Commercial reports the following sale:

  • 3314 3rd LLC purchased 1,632-square-foot duplex at 602 E. Brookland Park Blvd., in Richmond from Debra Jean Marble and Aaron M Rosenburg for $125,000. Justin Sledd represented the purchaser.

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