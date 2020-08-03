Loch Ness Monster roller coaster at Busch Gardens Williamsburg

Guests will be able to ride the Loch Ness Monster, pictured here, and a few other roller coasters when Busch Gardens Williamsburg reopens a portion of its park on Aug. 6.

 Busch Gardens Williamsburg

As Busch Gardens Williamsburg plans to reopen Thursday with a limited capacity special event, the park president said masks will be required by employees and patrons - even while outdoors.

When guests stroll through one of the park's villages like England or Ireland or ride certain attractions such as Griffon or Loch Ness Monster, face coverings will be mandatory, park president Kevin Lembke said Monday.

"These are rules that will be enforced," Lembke said about the upcoming Coasters and Craft Brews event that starts Thursday and runs through Aug. 16 on certain days. "Compliance is required. Similar to any other rule that we have in the park, we anticipate guests will cooperate with that."

Masks won't be required for those younger than 2 years old.

Busch Gardens Williamsburg will have mask-free relaxation zones - areas within the park where patrons can take a break with their face coverings off, he said. But these area will have increased physical distancing requirements beyond 6 feet between guests.

"Only in those areas and only when the patron is physically distancing from others" can they remove their masks, he said.

Guests are not required to wear masks while eating and drinking.

The Coasters and Craft Brews event on Fridays, Saturdays and Sundays will have a maximum of 2,000 people daily on those days. The park will operate under a 1,000-patron limit for each of the two time slots - 11 a.m. to 3 p.m. or 5 p.m. to 9 p.m.  through Aug. 16. - it has on those days.

By having up to 2,000 people daily, Lembke said, enables the park to feasibly operate financially while following state rules that require entertainment venues, including amusement parks, to open at 50% capacity, or a maximum of 1,000 people.

Busch Gardens Williamsburg and Kings Dominion — two of Virginia’s biggest tourist attractions and economic boosters — have said limiting them to having 1,000 people at one time is not economically sustainable.  The limit is part of the third phase of the state’s plan to gradually reopen businesses amid the coronavirus.

But Lembke said the park hopes by having two sessions daily each with having 1,000 patrons will make the event work financially. "We're treating each as a separate session," he said.

Patrons who buy advanced tickets for the 11 a.m. to 3 p.m. session will have to leave the park at the end of that time and they can't return for the evening time slot unless they bought a separate ticket. The period in between the two sessions will give park employees time to do more enhanced cleaning.

Lembke said it is uncertain when Busch Gardens Williamsburg and Water Country USA will resume normal operations.

Busch Gardens Williamsburg is following a number of other safety protocols, he said, such as requiring patrons to make a reservation in advance. The park also will require temperature screening for all guests and employees before entering the park.

The park will use social distancing markers including those in the ride queue lines. There will be more hand sanitizer stations and other hand washing stations throughout the park.

"Safety is at the forefront of the messaging," Lembke said. "While [the event] is a portion of what we offer.... we are confident that we have safety protocols in place that the guest will feel comfortable and have a great time."

Tickets are still available for this week for general admission "but demand has been strong and steady," he said. He didn't provide specific sales figures.

Some of reservations for those holding annual membership passes - which gives patrons free admission - have been sold out. "We are looking at opportunities to expand the event and give members additional opportunities," he said.

ggilligan@timesdispatch.com

(804) 649-6379

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