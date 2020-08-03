Angela Cornish

Virginia Green is pleased to announce the hiring of Angela Cornish as Director of Human Resources. Angela brings a wealth of experience in all areas of Human Resources and will help Virginia Green establish and build best practices across all 6 branch and market locations.

A longtime resident of Richmond, VA, Angela most recently comes from CapTech where she was responsible for leading multiple areas of HR operations including benefits, employee relations and performance management.

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