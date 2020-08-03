Chy Stewart

Colonial Downs Group - In its first partial year of operations Colonial Downs Group opened four locations, created more than 1,000 jobs and contributed more than $14.4 Million in taxes and racing industry payments in Virginia. At Rosie's Gaming Emporiums in Richmond, Hampton, New Kent and Vinton we offer innovative historic horse racing (HHR) gaming technology and full card simulcasting.

Chy Stewart will serve as General Manager for Rosie’s Gaming Emporium in Richmond. Chy previously worked in leadership positions, including as a diversity officer, at casinos in Illinois and Pennsylvania and has 13 years experience in the gaming industry. Chy will lead all operations and community efforts at the Rosie’s Gaming Emporium in Richmond.

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