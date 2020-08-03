John Taylor

Virginia Green is pleased to announce the hiring of John Taylor as Facilities Director. John will oversee all of Virginia Green's maintenance programs, fleet management and safety programs across all 6 branch locations.

John has extensive experience in facilities management, including overseeing all of Macy's locations in the Southwestern United States. John has led broad teams to support all areas of facilities management including safety programs, OSHA compliance and implementing multiple energy saving programs.

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