Joshua D. Shrader

TowneBank welcomes Joshua D. Shrader as vice president and senior commercial portfolio manager. He is based at TowneBank's Gateway office. Shrader has 17 years of financial industry experience and is a graduate of Bridgewater College.

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