Lisa Speller

Colonial Downs Group - In its first partial year of operations Colonial Downs Group opened four locations, created more than 1,000 jobs and contributed more than $14.4 Million in taxes and racing industry payments in Virginia. At Rosie's Gaming Emporiums in Richmond, Hampton, New Kent and Vinton we offer innovative historic horse racing (HHR) gaming technology and full card simulcasting.

Lisa Speller will serve as Vice President of Government Affairs – Community Relations. Lisa formerly served as a policy advisor in Virginia Governor Ralph Northam's administration, where she focused on special projects, including improving inclusiveness within the Department of Health Professions. In her new role, Lisa will focus on community engagement and support of community programs for Rosie's and Colonial Downs.

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