For the Love of Chocolate, the popular chocolate, sweets and gourmet treats store in Carytown, has new owners after 27 years.

Elizabeth and Ron Vranas bought the store at 3136 W. Cary St. in the Cary Court Park & Shop from the store's original owner. The deal was effective Aug. 1.

The couple bought the store from James Kinard, who opened the shop initially at South Colonial and West Cary streets in August 1993, and his business partner Brian Grygiel. The shop moved to its current spot in June 2006.

Kinard, 53, was thinking earlier this year of closing the store and retiring.

Elizabeth Vranas didn't want that happening at all.

"This was really about keeping a Richmond icon going," she said. "We thought it was a great opportunity to continue what James had started. He built this great candy store out of nothing from the ground up. He has wonderful customers."

The couple had heard about Kinard's retirement plans from their youngest daughter, who worked at the shop part time from October through late February.  Their oldest son had worked there a couple of years ago.

And Elizabeth Vranas shopped at For the Love of Chocolate when she was doing some marketing work for Commonwealth Endodontics, where her husband is partner.  She got to know Kinard as a customer.

The couple talked about buying For the Love of Chocolate. "We have been looking for years to do something together. We looked at commercial real estate. But nothing was very exciting," she said.

They decided to pursue buying it. She spent the last three months learning the ropes of the business by shadowing Kinard.

"We don’t want to change anything," she said, except to market the store by using social media and possibly selling T-shirts and hats that the employees wear that say "I work for chocolate."

The ownership also has become a family affair. The oldest daughter handles social media. The younger daughter is back working in the store. Their youngest son can pitch in when needed.

They kept the shop's two part-time employees and two full time ones. "They know what they are doing," she said of the employees.

For the Love of Chocolate stocks dozens brands of milk chocolate, dark chocolate, white chocolate and chocolate truffles from all over the world. It has a case of Leonidas Belgian Chocolates, one of the few places in the U.S. where customers can get that brand.

It also sells chocolate covered strawberries that are hand-dipped daily as well as a large assortment of Jelly Belly and M&Ms.

Besides walk-in customers, the store offers gourmet chocolate gift baskets for corporate clients.

ggilligan@timesdispatch.com

(804) 649-6379

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