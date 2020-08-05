School’s reopening in question

Rather than virus, safety near Lee statue is primary concern. Page A2

Henrico jail outbreak

Nearly all of the 200 inmates who tested positive are recovering. Page A7

Discouraged by delays

The number of tests per day has been falling in the U.S. Page A10

Sports at Virginia Tech

Athletic department outlines and defends its safety protocols. Page B1

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