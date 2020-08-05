THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
NORTHWESTERN CHESTERFIELD COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...
SOUTHEASTERN HANOVER COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...
CENTRAL HENRICO COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...
THE CITY OF RICHMOND IN CENTRAL VIRGINIA...
* UNTIL 1045 PM EDT.
* AT 739 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING.
BETWEEN 1 AND 1.5 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
RICHMOND, VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY, VIRGINIA UNION
UNIVERSITY, DOWNTOWN RICHMOND, UNIVERSITY OF RICHMOND,
MECHANICSVILLE, HIGHLAND SPRINGS, BON AIR, TUCKAHOE, LAKESIDE,
EAST HIGHLAND PARK, LAUREL, BENSLEY, GLEN ALLEN, CHESTERFIELD
COURT HOUSE, STUDLEY, CHAMBERLAYNE, GREENDALE, MONTROSE AND
DUMBARTON.
ADDITIONAL RAINFALL OF 1 TO 1.5 INCHES IS EXPECTED OVER THE AREA.
THIS ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR
PONDING OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT.
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES
AS WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
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