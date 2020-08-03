COVID-19 in Virginia

State adds 3,218 cases from Friday to Monday; deaths up by 44. Page A2

State budget fallout

Hospitals, physicians sue Virginia over cuts to Medicaid rates. Page A2

Task force doctor

President calls Birx

“pathetic” for remarks

on virus. Page A8

Hokies football

Player who opted out says he felt unsafe at practices. Page B1

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