White House names Tata to temp post

WASHINGTON — A retired Army general whose controversial nomination for a senior civilian position at the Pentagon was put on hold last week will instead take an appointment that does not require Senate approval.

Anthony Tata withdrew his name from consideration for undersecretary of defense for policy after the Senate Armed Services Committee canceled his confirmation hearing on Thursday amid signs that he did not have enough votes to be confirmed. He instead has been chosen to be the official performing the duties of the deputy undersecretary of defense for policy, a temporary position that does not require Senate confirmation.

“He looks forward to continuing to help implement the President’s National Security agenda,” the Pentagon said Sunday in confirming the appointment.

Tata drew fire for statements that included calling former President Barack Obama a “terrorist leader,” suggesting that former CIA director John Brennan should prepare for execution or suck “on a pistol,” and saying Islam is the “most oppressive violent religion I know of.”

Marines halt search; eight presumed dead

SAN DIEGO — Seven Marines and one sailor who went missing after their Assault Amphibious Vehicle sank near San Clemente Island are presumed dead, the Marines announced Sunday morning.

Rescue efforts will now transition to recovery as the service looks for a way to recover their remains from the vehicle under hundreds of feet of water.

The 15th Marine Expeditionary Unit and the Makin Island Amphibious Ready Group determined there was little probability of a rescue given the circumstances of the incident, the statement said.

Researcher in China case is denied bail

SACRAMENTO, Calif. — A federal judge in California denied a bail request for a university researcher accused of lying about her ties to China’s military and Communist Party to gain access to the United States.

U.S. Magistrate Judge Deborah Barnes said Friday that 37-year-old Juan Tang “would have every reason to leave” the country if released on bail. The former Chinese researcher at the University of California Davis has been held at the Sacramento County Main Jail since July 23.

Tang was considered a fugitive who sought refuge for a month inside the Chinese Consulate.

Maduro opponents reject Dec. 6 vote

CARACAS, Venezuela — A coalition of political parties in Venezuela led by U.S.-backed Juan Guaidó said Sunday that it won’t participate in congressional elections called by officials loyal to President Nicolás Maduro.

A group of 27 parties rejected the Dec. 6 election as “fraud.” The vote would determine control of the National Assembly led by Guaidó and the only branch of Venezuela’s government that Maduro doesn’t control.

The coalition urged Venezuelans to join a new push to oust Maduro.

— From wire reports

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