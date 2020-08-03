Afghan forces retake prison after attack

JALALABAD, Afghanistan — Militants affiliated with the Islamic State group stormed a prison in eastern Afghanistan in a daylong siege that left at least 39 people dead, including the assailants, and freed nearly 400 of their fighters before security forces restored order, a government official said Monday.

The Islamic State affiliate in Afghanistan, known as IS in Khorasan Province, claimed responsibility for the attack. The militants have established a base in Nangarhar Province.

Federal judge backs Puerto Rico on aid

SAN JUAN, Puerto Rico — A federal judge on Monday ruled that it is unconstitutional to deny Puerto Ricans living in the U.S. territory access to three federal welfare programs in a major decision cheered by many.

However, the judge also granted a two-month administrative stay of the injunction at the federal government’s request, which means the decision for now will apply only to the nine plaintiffs in the case.

Legal experts warned that they expect the U.S. government to appeal the ruling, and if unsuccessful, to take it as far as the U.S. Supreme Court .

In a 70-page ruling, Judge William G. Young called it a discriminatory policy to deny Puerto Ricans Supplemental Security Income, which provides extra income for the elderly, blind, or disabled; Supplemental Nutrition Assistance Program, formerly known as food stamps; and Medicare Part D Low-Income Subsidy, which helps cover the cost of a prescription drug plan.

“The federal safety net is flimsier and more porous in Puerto Rico than in the rest of the nation,” he wrote. “To be blunt, the federal government discriminates against Americans who live in Puerto Rico.”

3 sightseeing balloons crash; up to 20 hurt

CHEYENNE, Wyo. — Three sightseeing balloons crashed Monday, injuring as many as 20 people in what one passenger called a terrifying few minutes.

The balloons, owned by the same tour operator, went down separately near Jackson Hole, Teton County Sheriff Matt Carr said. The exact cause was under investigation, but the weather was apparently a factor, he said.

All three balloons belonged to the Wyoming Balloon Co., Carr said. A call to the company seeking comment rang through to a voice mailbox that was full.

Vehicle malfunction sparked Calif. fire

BANNING, Calif. — A wildfire in mountains east of Los Angeles that has forced thousands of people from their homes was sparked by a malfunctioning diesel vehicle, fire officials said Monday.

The vehicle spewed burning carbon from its exhaust system, igniting several fires Friday on Oak Glen Road in Cherry Valley, and authorities were asking anyone who may have seen such a vehicle at the time to contact investigators, according to the California Department of Forestry and Fire Protection.

The blazes in Riverside County, among several wildfires across California, were just 5% contained on Monday, and the fire along with coronavirus precautions made for added stress at an evacuation center, said John Medina, an American Red Cross spokesman.

— From wire reports

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