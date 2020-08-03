Editor's note: This is one in a series of articles examining how parents and teachers are adapting to the upcoming virtual school year.

The growing list of Virginia school districts announcing an online-only fall semester has sent parents scrambling for childcare solutions. Some are banding together in small groups – or “pods” – to tackle the seemingly impossible job in front of them.

The logic behind the pod is simple: with fewer points of interaction, there are fewer risks of exposure. And, if someone in the pod were to contract the virus, it would be contained to that small group.

For higher-income families, podding up might involve opting out of public school entirely and hiring a private teacher. For others – especially working parents – it’s a strategy to split the burden of childcare while kids learn from home.

Sabrina Gross hopes to help parents with the latter option.

Gross, the PTA president at Barack Obama Elementary,  launched a podding effort for Northside schools after Richmond Public Schools voted on July 15 in favor of an online-only fall semester. While working remotely in the spring, Gross struggled to keep her daughter engaged with her online schooling.

“Eventually, we just kind of fell off,” she said. “Obviously that’s not an option for the fall. … Parents are going to need additional support.”

Pandemic pods aren’t new to the district, she says: several affluent families podded up with private tutors almost immediately when schooling went online in March.

Lisa Lee, a professor of public health at Virginia Tech, said educational equity is one of the largest concerns circulating about the idea, as many families can’t afford private teachers.

“We have to think very carefully about the inclusion issue,” Lee said. “Some people have suggested that every pod could provide ‘scholarships’ to three students. That’s certainly better if students who can’t afford it can come in for free. There are issues around whether parents are comfortable with that.”

Gross’ efforts seek to offer the pod option to parents and families in the Northside area who, like herself, might not be able to afford a private teacher.

“I wanted to make sure that was information that got to everyone as a potential idea for how to address their needs during a virtual-only instruction,” she said.

Parents interested in podding can fill out a survey distributed by the Barack Obama Elementary PTA, and their names will be added to a spreadsheet with potential matches for their pod. From there, parents can pick and choose who they want to group with.

And participation is free.

Still, even in the case of free pods, Lee says, it’s likely parents will form groups with families in their neighborhood or social circle.

Studies show that all students learn better in more diverse learning environments, and Lee is worried about the possibility of reverting to the more homogeneous learning environments of prior decades.

“What I would like to see is some of the pods that have already formed with the more affluent parents to invite other kids who are not necessarily familiar to them into their pod,” Gross said. “I try to be careful with that because equity is important, but also I mean, it is a pandemic.”

Gross envisions pod parents in a mostly supervisory – and not strictly teaching – role when they host the group of ideally no more than five students in their home.

The larger the pod, the larger the risk of infection.

“There’s no real magic number,” Lee said. “What we think about is what is a reasonable number for a teacher — whether that’s an actual teacher or a parent — so they can learn in a productive environment.

“It’s less about the number of people in the pod and more about how much commitment you can get from the people in the pod. I would say not greater than a classroom size is probably reasonable.”

Accountability is one of the biggest benefits of a pod. Members have to agree to follow the same social distancing procedures and have conversations about how many people they will come in contact with on a regular basis, how far they’ll stay from others, etc.

Kids are less likely to develop symptoms of COVID-19, which could be a major problem with disease spread. Lee suggests that pods should agree to a two week quarantine before putting kids in contact for the school year.

asullivan@timesdispatch.com

lkizziah@timesdispatch.com

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