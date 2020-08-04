Conner Popielarz

Goochland High School’s Conner Popielarz competes in the 2020 East Coast Gold Olympic weightlifting competition.

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VIRGINIA BEACH – Goochland High School rising senior Conner Popielarz, competing in the 2020 East Coast Gold Olympic weightlifting competition held the weekend of July 31 – Aug. 2 in Virginia Beach, placed first in his age/weight class and third overall in open class competing against adults of all ages and weight.

In his age/weight class he tied the Virginia state snatch record at 115 kilos and broke the Virginia state record for clean & jerk at 145 kilos. He also broke the total combination lift record in one event.

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