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Chesterfield Police are investigating a drowning that happened Saturday. 

Chesterfield County police are investigating the drowning of a 58-year-old Buckingham man that happened around noon on Saturday in the Appomattox River near Virginia State University.

Police said the Chesterfield County Fire Department Dive and Rescue Team pulled Ricky Darnell Beasley from the water near the 21600 block of Chesterfield Avenue after receiving a call for help at about 12:20 p.m. Beasley was pronounced dead at the scene. 

Police said no foul play is suspected at this time, and that someone saw Beasley go into the water and not resurface. 

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