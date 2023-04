One man is dead after a shooting Sunday night in Highland Springs.

Henrico police responded to the 700 block of Pleasant Street after several 911 calls reporting a firearm violation.

The victim, identified as Trevell Hosea Archer, 37, of Henrico County, was transported to a local hospital where he later died.

Police are still investigating the circumstances that led to the shooting.

Detectives have asked anyone with additional information, including home security camera footage that may have captured the suspect or their vehicle, to call Detective Egan at (804) 501-4878 or contact Crime Stoppers anonymously at (804) 780-1000.

