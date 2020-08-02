Police lights

A man was pronounced dead Sunday morning after he was found in a South Richmond home with apparent stab wounds.

Richmond police officers found the man in the 1600 block of Maury Street after responding there at about 7:45 a.m. for a report of a person down.

He was unresponsive and pronounced dead at the scene. 

The state medical examiner's office will determine the cause and manner of the death. 

Anyone with information about this incident is asked to call Major Crimes Detective M. Godwin at (804) 317-6922 or Crime Stoppers at 780-1000, or visit www.7801000.com

asullivan@timesdispatch.com

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