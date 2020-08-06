The Richmond Police Department is working to locate a missing child whose mother is wanted for parental abduction.

Erica Jones, 26, was last seen on July 16 in the 1100 block of Cypress Street when she picked up her daughter, Kamill Jones, 2, from family members. Jones does not have legal custody of her daughter.

Jones was supposed to return her daughter to family members on July 18, but has not returned. The pair may still be in the area, according to a press release from Richmond police.

Anyone with information on Erica Jones or Kamill Jones is asked to call Detective J. Hewitt at (804) 646-6870 or contact Crime Stoppers at (804) 780-1000 or at www.crimestoppersrichmondvirginia.com.

asullivan@timesdispatch.com

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