Police lights

The Richmond Police Department is asking the public for information about two exchanges of gunfire on Monday night in the East End that officers believe are related.

The first incident took place about 6:50 p.m. at the intersection of North 30th and East Clay streets. Witnesses reported that the occupants of two vehicles engaged in an exchange of gunfire in which more than two dozen shots were fired.

A few minutes later, in the 1400 block of Mechanicsville Turnpike, there was another exchange of gunfire under similar circumstances. RPD officers stopped one of the vehicles, a Chevrolet Sebring, near the intersection of Redd Street and Mechanicsville Turnpike. Two of the three people in the vehicle have been detained on charges unrelated to the incidents. The vehicle, which was struck several times by gunfire, is being processed.

The second vehicle involved in these incidents may have been a silver VW Jetta.

The Department is asking anyone who may have witnessed these incidents or has information to share anonymously, to call Crime Stoppers at (804) 780-1000 or go to www.7801000.com or use the P3 smartphone app.

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