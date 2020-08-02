Ambulance lights
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A 15-year-old girl was wounded in a Sunday afternoon shooting incident on the Fort Lee Army post in Prince George County.

Fort Lee’s Provost Marshal’s Office took a 15-year-old boy into custody in connection with the shooting, which was believed to be accidental. Both teens reside on Fort Lee.

The shooting took place near a bus stop in a family housing area on base.

Fort Lee Emergency Medical Services personnel treated a gunshot wound to the victim’s pelvic region after arriving to the scene. She was then transported in stable condition to VCU Medical Center via helicopter.

The post’s Army Criminal Investigation Division is investigating the incident.

asullivan@timesdispatch.com

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