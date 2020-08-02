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American Airlines is suing over the U.S. Copyright Office’s refusal to grant copyright protections to its logo. At issue is the amount of originality that went into its creation.

 Dreamstime

An American Airlines flight departing from Richmond International Airport on Sunday morning was delayed after a passenger onboard refused to comply with the airline’s policy mandating face masks.

The passenger exited the plane, which was bound for Charlotte Douglas International Airport. The flight then re-departed “without any issue,” according to an American Airlines media representative.

The airline has required passengers wear face coverings while on board since May 11. Passengers who don’t comply with the policy will be denied boarding at the gate and may be denied future travel with American Airlines.

An updated policy that went into effect on July 29 requires all customers over the age of 2 to wear face coverings in all areas of the airports at which American operates and on board.

— Ali Sullivan

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