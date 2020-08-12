...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* PORTIONS OF SOUTHEAST MARYLAND AND VIRGINIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN SOUTHEAST MARYLAND, DORCHESTER AND WICOMICO.
IN VIRGINIA, AMELIA, CAROLINE, CUMBERLAND, EASTERN CHESTERFIELD
(INCLUDING COL. HEIGHTS), EASTERN ESSEX, EASTERN HANOVER, EASTERN
HENRICO, EASTERN LOUISA, FLUVANNA, GOOCHLAND, NOTTOWAY, POWHATAN,
PRINCE EDWARD, RICHMOND, WESTERN CHESTERFIELD, WESTERN ESSEX,
WESTERN HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE CITY OF RICHMOND),
WESTERN KING WILLIAM, WESTERN KING AND QUEEN, WESTERN LOUISA AND
WESTMORELAND.
* UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT
* NUMEROUS SLOW MOVING THUNDERSTORMS WILL DEVELOP ALONG A SURFACE
TROUGH THIS AFTERNOON AND CONTINUE INTO THE EVENING. HEAVY DOWN
POURS WILL POSE A RISK FOR FLASH FLOODING, ESPECIALLY GIVEN THE
RECENT BOUTS OF HEAVY RAIN. THUNDERSTORMS COULD PRODUCE ONE TO AS
MUCH AS THREE INCHES OF RAIN IN A SHORT PERIOD OF TIME.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT ENTER OR CROSS FLOWING WATER OR WATER OF UNKNOWN DEPTH.
STAY AWAY OR BE SWEPT AWAY. RIVER BANKS AND CULVERTS CAN BECOME
UNSTABLE AND UNSAFE.
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