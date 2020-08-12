THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
NORTHWESTERN HENRICO COUNTY IN CENTRAL VIRGINIA...
THE CITY OF RICHMOND IN CENTRAL VIRGINIA...
* UNTIL 600 PM EDT.
* AT 253 PM EDT, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED RAIN GAUGES INDICATED
THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN
1 AND 2 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. FLASH FLOODING IS ONGOING OR
EXPECTED TO BEGIN SHORTLY.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.
SOURCE...DOPPLER RADAR AND AUTOMATED GAUGES.
IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS,
HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER
DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE...
RICHMOND, VIRGINIA UNION UNIVERSITY, VIRGINIA COMMONWEALTH
UNIVERSITY, DOWNTOWN RICHMOND, UNIVERSITY OF RICHMOND, TUCKAHOE,
BON AIR, MECHANICSVILLE, LAKESIDE, LAUREL, GLEN ALLEN, EAST
HIGHLAND PARK, BENSLEY, GREENDALE, DUMBARTON, SOLOMONS STORE,
CHAMBERLAYNE, LONGDALE, ROSLYN HILLS AND MONTROSE.
ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE POSSIBLE IN THE
WARNED AREA DURING THE NEXT HOUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES
AS WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
&&
FLASH FLOOD...RADAR AND GAUGE INDICATED;
EXPECTED RAINFALL...1-2 INCHES IN 1 HOUR
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