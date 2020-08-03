Hanover school names

The words Lee-Davis were removed Thursday, July 16, 2020, two days after the Hanover School Board voted to rename Lee-Davis High School.

 DEAN HOFFMEYER/TIMES-DISPATCH

Hanover County Public Schools says it is temporarily returning primary signs at Lee-Davis High School and Stonewall Jackson Middle School as the school division works through the process for renaming the schools.

On July 14 the Hanover County School Board voted 4-3 to rename the schools following years of debate. The decision came amid protests of racial injustice locally and nationwide following the killing of George Floyd in the custody of Minneapolis police.

During a subsequent meeting of the county's Board of Supervisors, three supervisors criticized school officials for quickly removing signs from the schools named for Confederate generals.

"The names and changing of the names at each school have been an extremely sensitive issue to many Hanoverians," Chris Whitley, a spokesman for Hanover County Public Schools, said Monday in a statement.

"The School Board recognizes that those who find the names offensive would like them removed immediately and those who are not offended by the names would have liked them to remain longer."

The removal of the Lee-Davis and Stonewall Jackson names comes after years of community debate. The nickname of Lee-Davis was the Confederates, while the nickname for Stonewall Jackson was the Rebels.

After a 5-2 decision by the School Board in 2018 to keep the names, the Hanover NAACP filed a federal lawsuit alleging that Lee-Davis and Stonewall Jackson names violate the constitutional rights of African American students. The lawsuit was dismissed in May.

Whitley said in Monday's statement that Hanover Schools staff will present a plan to the School Board at the August 11th meeting to address actions related to removing the schools' names "and the process for updating facilities to reflect the change in names."

He said panels are being formed to bring recommendations for new names of each school to the School Board, which plans to vote on new names for the schools in October.

(This is a breaking news story and will be updated)

acain@timesdispatch.com

(804) 649-6645

Twitter: @AndrewCainRTD

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