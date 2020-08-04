ALLEN

ALLEN, Alma Seay, 95, of Mechanicsville, passed away Sunday, July 26, 2020. She was preceded in death by her husband of 55 years, George Robert Allen. She is survived by her children, Stuart Allen, Linda Hobson (Billy), Larry Allen (Jane) and Gail Payne (Bruce); 12 grandchildren and 18 great-grandchildren. She was a longtime member of Broaddus Memorial Baptist Church. Online condolences may be registered at www.bennettfuneralhomes.com

Tags

Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article. You must be a digital subscriber to view this article.

Your sports-only digital subscription does not include access to this section.

SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email
SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email