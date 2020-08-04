ALLEN, Alma Seay, 95, of Mechanicsville, passed away Sunday, July 26, 2020. She was preceded in death by her husband of 55 years, George Robert Allen. She is survived by her children, Stuart Allen, Linda Hobson (Billy), Larry Allen (Jane) and Gail Payne (Bruce); 12 grandchildren and 18 great-grandchildren. She was a longtime member of Broaddus Memorial Baptist Church. Online condolences may be registered at www.bennettfuneralhomes.com.
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Weather Alert
THIS PRODUCT COVERS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH CAROLINA...AND THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE **TROPICAL STORM ISAIAS TO IMPACT THE LOCAL AREA TODAY** NEW INFORMATION --------------- * CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS: - NONE * CURRENT WATCHES AND WARNINGS: - A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR ACCOMACK, BRUNSWICK, CAROLINE, CHARLES CITY, CHESAPEAKE, DINWIDDIE, DORCHESTER, EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING COL. HEIGHTS), EASTERN ESSEX, EASTERN HANOVER, EASTERN HENRICO, EASTERN KING WILLIAM, EASTERN KING AND QUEEN, GATES, GLOUCESTER, GREENSVILLE, HAMPTON/POQUOSON, HERTFORD, INLAND WORCESTER, ISLE OF WIGHT, JAMES CITY, LANCASTER, MARYLAND BEACHES, MATHEWS, MIDDLESEX, NEW KENT, NEWPORT NEWS, NORFOLK/PORTSMOUTH, NORTHAMPTON, NORTHAMPTON, NORTHUMBERLAND, PRINCE GEORGE, RICHMOND, SOMERSET, SOUTHAMPTON, SUFFOLK, SURRY, SUSSEX, VIRGINIA BEACH, WESTERN CHESTERFIELD, WESTERN ESSEX, WESTERN HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE CITY OF RICHMOND), WESTERN KING WILLIAM, WESTERN KING AND QUEEN, WESTMORELAND, WICOMICO, AND YORK - A STORM SURGE WARNING AND TROPICAL STORM WARNING ARE IN EFFECT FOR BERTIE, CAMDEN, CHOWAN, EASTERN CURRITUCK, PASQUOTANK, PERQUIMANS, AND WESTERN CURRITUCK * STORM INFORMATION: - ABOUT 190 MILES SOUTHWEST OF OCEAN CITY MD OR ABOUT 80 MILES WEST-SOUTHWEST OF NORFOLK VA - 36.3N 77.5W - STORM INTENSITY 70 MPH - MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 20 DEGREES AT 28 MPH SITUATION OVERVIEW ------------------ TROPICAL STORM ISAIAS IS MOVING OFF TO THE NORTH NORTHEAST THIS MORNING OVER NORTH CENTRAL NORTH CAROLINA. THE STORM WILL CONTINUE TO MOVE NORTHWARD AND WILL MOVE THROUGH EASTERN VIRGINIA AND THE DELMARVA TODAY AND ACROSS NEW ENGLAND WEDNESDAY. CONDITIONS WILL DETERIORATE ACROSS THE LOCAL AREA THIS MORNING. TROPICAL STORM FORCE WINDS ARE POSSIBLE TODAY, ESPECIALLY ALONG AND EAST OF I-95. WIND GUSTS TO 50 TO 65 MPH ARE POSSIBLE. THESE WINDS COMBINED WITH THE EXPECTED SATURATED SOILS COULD CAUSE DOWN TREES AND POWER LINES. IN ADDITION, HEAVY RAINFALL AMOUNTS OF 3 TO 6 INCHES COULD CAUSE AREAS OF FLASH FLOODING EVEN WELL INLAND. LOCALIZED MINOR TO MODERATE COASTAL FLOODING IS ALSO POSSIBLE, WITH 1 TO 3 FEET OF INUNDATION. LASTLY, THERE IS A RISK OF TORNADOES TODAY, MAINLY ALONG THE COASTAL PLAIN AND EASTERN SHORE. TROPICAL STORM FORCE WINDS ARE EXPECTED OVER THE ENTIRE MARINE AREA TODAY WITH GUSTS AS HIGH AS 60 KNOTS. IN ADDITION, SEAS WILL BUILD TO 10 TO 14 FEET OVER THE COASTAL WATERS TODAY. POTENTIAL IMPACTS ----------------- * WIND: POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS EASTERN VIRGINIA, THE MARYLAND EASTERN SHORE, AND NORTHEAST NORTH CAROLINA. REMAIN WELL SHELTERED FROM DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE: - SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING, ALONG WITH DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. SOME BUILDINGS EXPERIENCE WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE HOMES DAMAGED, SOME DESTROYED, ESPECIALLY IF POORLY ANCHORED OR EXPOSED TO WIND. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES. - LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, ESPECIALLY IN AREAS WHERE SOILS ARE SATURATED. SOME ROADWAY SIGNS WILL BE BLOWN OVER. - SOME ROADS WILL BE IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS INCLUDING BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS ROUTES. - SCATTERED TO WIDESPREAD POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES. * SURGE: POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS THE EAST SIDE OF THE CHESAPEAKE BAY, BACK BAY NEAR VIRGINIA BEACH, AND THE NORTHERN SIDE OF THE ALBEMARLE SOUND. REMAIN WELL AWAY FROM LIFE- THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE: - SEVERE STORM SURGE FLOODING WILL LIKELY CAUSE INUNDATION OF NUMEROUS ROADS AND BUILDINGS, RESULTING IN A THREAT TO LIFE AND PROPERTY. FLOODING WILL LIKELY EXTEND INLAND FROM THE WATERFRONT AND SHORELINE FLOODING HOMES, BUSINESSES AND ISOLATING SOME NEIGHBORHOODS. LARGE BREAKING WAVES WILL RESULT IN ADDITIONAL DAMAGE NEAR THE SHORELINE. - NUMEROUS ROADS FLOODED OR WASHED OUT. - MAJOR BEACH EROSION WITH HEAVY SURF BREACHING SOME DUNES. - SEVERE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS IS EXPECTED. SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN UNPROTECTED MARINAS AND DOCKS. ELSEWHERE ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH CAROLINA...AND THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED. * FLOODING RAIN: POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE STILL UNFOLDING ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA, AS WELL AS PART OF THE MARYLAND EASTERN SHORE. REMAIN WELL GUARDED AGAINST LIFE-THREATENING FLOOD WATERS HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE: - EVACUATIONS AND RESCUES LIKELY DUE TO FLOODING FROM HEAVY RAINFALL - RIVERS AND TRIBUTARIES MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE PLACES. SMALL STREAMS, CREEKS, AND DITCHES MAY BECOME DANGEROUS RIVERS. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME OVERWHELMED. - FLOOD WATERS ENTER STRUCTURES WITHIN MULTIPLE COMMUNITIES, WITH SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR WASHED AWAY. SOME ESCAPE ROUTES INUNDATED BY FLOOD WATERS. STREETS, PARKING LOTS AND UNDERPASSES COULD BE SUBMERGED, WITH DRIVING CONDITIONS QUICKLY BECOMING DANGEROUS. NUMEROUS ROAD AND BRIDGE CLOSURES ARE EXPECTED WITH SOME BECOMING WEAKENED OR WASHED OUT. * TORNADOES: POTENTIAL IMPACTS FROM TORNADOES ARE STILL UNFOLDING ACROSS EASTERN VIRGINIA, THE MARYLAND EASTERN SHORE AND NORTHEAST NORTH CAROLINA. REMAIN WELL BRACED AGAINST A DANGEROUS TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE: - SOME TORNADOES ARE EXPECTED, SOME OF WHICH COULD BE INTENSE. AS A RESULT, EXECUTION OF EMERGENCY PLANS COULD BE HINDERED IN AFFECTED AREAS. - SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, WITH A FEW AREAS OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES. - LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS TORN OFF FRAME HOUSES, MOBILE HOMES DEMOLISHED, LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, VEHICLES TUMBLED, AND SMALL BOATS TOSSED ABOUT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS ---------------------------------- * OTHER PREPAREDNESS INFORMATION: NOW IS THE TIME TO STAY INSIDE AND AWAY FROM WINDOWS. LISTEN FOR UPDATES AND BE READY IN CASE YOU LOSE ELECTRICAL POWER. KEEP A BATTERY- POWERED RADIO, CHARGED CELL PHONE AND FLASHLIGHT HANDY. DURING THE PEAK OF THE STORM BE READY TO MOVE QUICKLY. KEEP YOUR SHOES ON AND RAIN GEAR HANDY. BOOTS AND ATHLETIC SHOES OFFER THE BEST FOOT PROTECTION IF YOU BECOME UNEXPECTEDLY EXPOSED TO THE WEATHER. KEEP YOUR CELL PHONE CHARGED AND IN POWER-SAVING MODE. IF YOU LOSE POWER, USE IT SPARINGLY AND MAINLY FOR PERSONAL EMERGENCIES AND CHECK-INS. DO NOT VENTURE OUTSIDE WHILE IN THE EYE OF A HURRICANE AS ANY IMPROVEMENT IN WEATHER WILL ONLY BE TEMPORARY. ONCE THE EYE PASSES, CONDITIONS WILL BECOME LIFE THREATENING AS WINDS IMMEDIATELY RETURN TO DANGEROUS SPEEDS, SO REMAIN SAFELY SHELTERED FROM THE STORM. DO NOT BE A THRILL SEEKER OR RISK YOUR LIFE FOR SENSELESS PHOTOS OR VIDEOS. QUICKLY MOVE TO THE SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER IF IT BEGINS TO FAIL, PREFERABLY AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR AS LONG AS FLOODING IS NOT A CONCERN. IF YOU ARE PRONE TO FLOODING OR IN AN AREA UNDER A STORM SURGE WATCH OR WARNING, BE PREPARED FOR THE POSSIBILITY OF A QUICK AND DRAMATIC RISE IN WATER LEVELS. IF A TORNADO WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, QUICKLY MOVE TO THE SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER. PROTECT YOUR HEAD AND BODY. IF AN EXTREME WIND WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA, MOVE TO THE SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER. TAKE THE SAME LIFE-SAVING ACTIONS AS IF IT WERE A VIOLENT TORNADO. * ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION: - FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE WWW.READYVIRGINIA.GOV, READYNC.ORG OR MEMA.MARYLAND.GOV - FOR THE LATEST WEATHER AND STORM INFORMATION GO TO WEATHER.GOV/WAKEFIELD NEXT UPDATE ----------- THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WAKEFIELD VA AROUND 12 PM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS WARRANT.
Weather Alert
...TROPICAL STORM WARNING REMAINS IN EFFECT... * LOCATIONS AFFECTED - CITY OF RICHMOND - SHORT PUMP - GLEN ALLEN * WIND - LATEST LOCAL FORECAST: BELOW TROPICAL STORM FORCE WIND - PEAK WIND FORECAST: 10-15 MPH WITH GUSTS TO 20 MPH - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: WIND LESS THAN 39 MPH - THE WIND THREAT HAS DECREASED FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: THE THREAT OF HAZARDOUS WIND HAS SUBSIDED. - PREPARE: HEED INSTRUCTIONS FROM LOCAL OFFICIALS WHEN MOVING ABOUT. AVOID RESTRICTED AREAS. - ACT: DIAL 9 1 1 IF YOU HAVE A LIFE-THREATENING EMERGENCY. PRACTICE SAFETY WHEN MOVING ABOUT. - REALIZED IMPACTS: BEING ASSESSED - LITTLE TO NO ADDITIONAL WIND IMPACTS EXPECTED. COMMUNITY OFFICIALS ARE NOW ASSESSING THE EXTENT OF ACTUAL WIND IMPACTS ACCORDINGLY. * STORM SURGE - NO STORM SURGE INUNDATION FORECAST - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: LITTLE TO NO STORM SURGE FLOODING - THE STORM SURGE THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: THERE IS LITTLE TO NO THREAT OF STORM SURGE FLOODING. ROUGH SURF, COASTAL EROSION, AND LIFE-THREATENING RIP CURRENTS ARE POSSIBLE. - PREPARE: LITTLE TO NO PREPARATIONS FOR STORM SURGE FLOODING ARE NEEDED. - ACT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF LOCAL OFFICIALS. MONITOR FORECASTS. - POTENTIAL IMPACTS: LITTLE TO NONE - LITTLE TO NO POTENTIAL IMPACTS FROM STORM SURGE FLOODING. * FLOODING RAIN - LATEST LOCAL FORECAST: - PEAK RAINFALL AMOUNTS: NO ADDITIONAL SIGNIFICANT RAINFALL FORECAST - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: LITTLE OR NO POTENTIAL FOR FLOODING RAIN - THE FLOODING RAIN THREAT HAS DECREASED FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: THERE IS LITTLE OR NO POTENTIAL FOR FLOODING RAIN. - PREPARE: LITTLE TO NO PREPARATIONS ARE NEEDED TO PROTECT AGAINST FLOODING RAIN AT THIS TIME. - ACT: MONITOR FOR CHANGES TO THE FORECAST. - POTENTIAL IMPACTS: LITTLE TO NONE - LITTLE TO NO POTENTIAL IMPACTS FROM FLOODING RAIN. * TORNADO - LATEST LOCAL FORECAST: - SITUATION IS UNFAVORABLE FOR TORNADOES - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: TORNADOES NOT EXPECTED - THE TORNADO THREAT HAS DECREASED FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: TORNADOES ARE NOT EXPECTED. SHOWERS AND THUNDERSTORMS WITH GUSTY WINDS MAY STILL OCCUR. - PREPARE: LITTLE TO NO PREPARATIONS NEEDED TO PROTECT AGAINST TORNADOES AT THIS TIME. KEEP INFORMED OF THE LATEST TORNADO SITUATION. - ACT: LISTEN FOR CHANGES IN THE FORECAST. - POTENTIAL IMPACTS: LITTLE TO NONE - LITTLE TO NO POTENTIAL IMPACTS FROM TORNADOES. * FOR MORE INFORMATION: - HTTP://READY.GOV/HURRICANES - WWW.READYVIRGINIA.GOV - WEATHER.GOV/AKQ
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