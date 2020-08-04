JENKINS

JENKINS, Charlotte Ann, 64, of Mechanicsville, passed away Thursday, July 30, 2020. She was preceded in death by her father, Rev. Charles Jenkins Sr. She is survived by her daughter, Amber; mother, Catherine; sister, Beverly; brothers, Jimmy and Chuck. She was loved and will be missed by all.  

Tags

Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article. You must be a digital subscriber to view this article.

Your sports-only digital subscription does not include access to this section.

SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email
SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email