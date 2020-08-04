HILLIARD

HILLIARD, James “Stuart,” age 52, passed away March 28, 2020. He is survived by his daughter, Jamie Leigh Hilliard; and two granddaughters, Baileigh and Remi; mother, Carolyn Hilliard; sister, Cindy Rath (Richard); brothers, Henry and Steven (Amy) Hilliard; nieces, Caroline and Kaitlyn; nephews, Travis, Dustin and Bryce. He was preceded in death by his father, Scott Hilliard. A memorial service was held on Saturday, August 1, 2020, 11 a.m. at the Highland Springs Nazarene Church, 6003 Hawkes Lane, Richmond, Va. 23223.

Tags

Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article. You must be a digital subscriber to view this article.

Your sports-only digital subscription does not include access to this section.

SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email
SALE!
Only $3 for 3 Months
Unlimited Digital Access

  • Unlimited access to every article, video and piece of online content
  • Exclusive, locally-focused reporting
  • News delivered straight to your inbox via e-newsletters
  • Includes digital delivery of daily e-edition via email