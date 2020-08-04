HANOVER – Hanover County Director of Elections/General Registrar Teresa F. “Teri” Smithson and her staff are prepared to help all eligible registered voters maintain the ability to cast a ballot in the Nov. 3 General Election.

In their commitment to serving the voters, she said, “For your safety and to minimize risk of exposure to COVID-19, you are encouraged to request a ballot and vote by mail.”

Smithson provided information for various aspects of the voting process.They are:

Voter Registration

Deadline to register to vote, or update an existing registration is Tuesday, Oct. 13. You may go online to vote.virginia.gov and click Registration; request an application by calling/emailing our office or visit us in the office.

Early Voting

Virginia no longer requires a reason to vote absentee. Starting on Sept. 18, you can cast your ballot in person by visiting our office. We will be open for in-person voting from 8:30 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday, as well as from 9 a.m. to 5 p.m. Saturday, Oct. 24 and 31. Oct. 31 is the last day to vote early.

Vote by Mail

You can visit vote.elections.virginia.gov/VoterInformation to apply online or request an application by calling/emailing or visit us. We will begin to mail the ballots starting on Sept. 18.

Friday, Oct. 23, by 5 p.m. is the deadline to request a vote by mail ballot to be mailed to you.

Monday, Nov, 2, at 2 p.m. is the cut-off for voting an emergency-only ballot in the Voter Registration and Elections Office.

The Hanover County Voter Registration and Elections Office is located in the Wickham Building, Room 119, of the Hanover County Government Complex. The phone number is 804-365-6080. The e-mail address is hanovervoting@hanovercounty.gov

“Want to help us make history?” Smithson asked. “Apply today to become an Officer of Elections by visiting the county’s website under I WANT TO and click Jobs at hanovercounty.gov.

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