It’s been a long road back for Centenary United Methodist Church in western Chesterfield County since its building went up in flames in November 2017, but a crane setting a new steeple atop the rebuilt church is a big symbolic step for the small congregation.

“From the ashes has risen a sacred structure reflecting the church’s commitment to serving as a community of faith, love and peace to its Winterpock neighborhood, “said the Rev. John Hall, who became the church’s pastor just over a month ago. “At the top of the steeple is a cross that reminds us of God’s love and concern for each person.”

And atop the cross, for safety purposes, is a lightning rod.

“We want the church to attract sinners, not lightning,” said Julius Winckler with a laugh.

Winckler, who turns 90 in September, is a lifelong member of the church, and he was on hand last week when a crane positioned the new fiberglass steeple atop the white frame building.

“It just made it look like a church,” he said. “When they put that cross on top, it became the crowning moment.

“It’s taken a while to get it done, but it’s almost there.”

A pre-dawn fire destroyed the church on Beaver Bridge Road on Nov. 13, 2017. Investigators could not determine an exact cause, but believe the fire started near the front of the church because of an “electrical malfunction.”

The building that burned dated to 1916, but the church goes back even further.

Winckler described Centenary as “a little country church” with an active congregation of “20 to 25.”

“Just congenial people,” he said. “We get along well together.”

There was some thought of relocating the church after the fire, but the congregation opposed it, he said. For one thing, they didn’t want to abandon the cemetery that’s on the property.

Even though construction is almost complete, the congregation doesn’t know when it will worship in the new building, largely because of the coronavirus pandemic. Hall said the church must await preparation requirements from the Virginia Conference of the United Methodist Church for “in-person worship.”

Meanwhile, the church is holding outdoor services every Sunday at 11 a.m. under nearby shade trees with worshipers bringing their lawn chairs.

wlohmann@timesdispatch.com

(804) 649-6639

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