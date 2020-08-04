THIS PRODUCT COVERS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH
CAROLINA...AND THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE
CENTER OF ISAIAS MOVING RAPIDLY ACROSS EASTERN MARYLAND
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE STORM SURGE WARNING HAS BEEN CANCELLED FOR BERTIE, CAMDEN,
CHOWAN, EASTERN CURRITUCK, PASQUOTANK, PERQUIMANS, AND WESTERN
CURRITUCK
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR ACCOMACK, BERTIE,
BRUNSWICK, CAMDEN, CAROLINE, CHARLES CITY, CHESAPEAKE, CHOWAN,
DINWIDDIE, DORCHESTER, EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING COL.
HEIGHTS), EASTERN CURRITUCK, EASTERN ESSEX, EASTERN HANOVER,
EASTERN HENRICO, EASTERN KING WILLIAM, EASTERN KING AND QUEEN,
GATES, GLOUCESTER, GREENSVILLE, HAMPTON/POQUOSON, HERTFORD,
INLAND WORCESTER, ISLE OF WIGHT, JAMES CITY, LANCASTER,
MARYLAND BEACHES, MATHEWS, MIDDLESEX, NEW KENT, NEWPORT NEWS,
NORFOLK/PORTSMOUTH, NORTHAMPTON, NORTHAMPTON, NORTHUMBERLAND,
PASQUOTANK, PERQUIMANS, PRINCE GEORGE, RICHMOND, SOMERSET,
SOUTHAMPTON, SUFFOLK, SURRY, SUSSEX, VIRGINIA BEACH, WESTERN
CHESTERFIELD, WESTERN CURRITUCK, WESTERN ESSEX, WESTERN
HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE CITY OF RICHMOND),
WESTERN KING WILLIAM, WESTERN KING AND QUEEN, WESTMORELAND,
WICOMICO, AND YORK
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 80 MILES NORTHWEST OF OCEAN CITY MD OR ABOUT 150 MILES
NORTH OF NORFOLK VA
- 39.1N 76.1W
- STORM INTENSITY 70 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 20 DEGREES AT 35 MPH
SITUATION OVERVIEW
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TROPICAL STORM ISAIAS IS QUICKLY MOVING OFF TO THE NORTH NORTHEAST
LATE THIS MORNING THROUGH EASTERN VIRGINIA AND THE DELMARVA
AND ACROSS NEW ENGLAND LATE TONIGHT INTO WEDNESDAY.
LIFE-THREATENING FLASH FLOODING OF SMALL STREAMS AND CREEKS IS
POSSIBLE TODAY AS RAINFALL ASSOCIATED WITH ISAIAS CONTINUES TO LIFT
NORTH. WIDESPREAD RAINFALL TOTALS OF 3 TO 6 INCHES ARE EXPECTED WITH
LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. THE HIGHEST AMOUNTS ARE EXPECTED OVER
THE LOWER EASTERN SHORE.
TROPICAL STORM FORCE WINDS ARE EXPECTED THIS MORNING. TREE DAMAGE AND
POWER OUTAGES ARE POSSIBLE IN THIS AREA. THERE IS ALSO A RISK OF
ISOLATED TORNADOES ACROSS LOWER EASTERN SHORE OF MARYLAND THROUGH THIS
MORNING. MODERATE TO MAJOR COASTAL FLOODING IS ALSO LIKELY ALONG THE
UPPER CHESAPEAKE BAY THROUGH THIS EVENING, INCLUDING DORCHESTER AND
SOMERSET COUNTIES IN MARYLAND AND ACCOMACK COUNTY, VIRGINIA. MINOR
COASTAL FLOODING IS LIKELY ALONG OTHER TIDAL WATERS.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS
COASTAL COMMUNITIES ACROSS EASTERN VIRGINIA AND THE LOWER EASTERN
SHORE. REMAIN WELL SHELTERED FROM DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE
SIGNIFICANT IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING, ALONG WITH DAMAGE TO
PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. SOME BUILDINGS
EXPERIENCE WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE HOMES
DAMAGED, SOME DESTROYED, ESPECIALLY IF POORLY ANCHORED OR
EXPOSED TO WIND. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BECOME DANGEROUS
PROJECTILES.
- LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, ESPECIALLY IN AREAS WHERE
SOILS ARE SATURATED. SOME ROADWAY SIGNS WILL BE BLOWN OVER.
- SOME ROADS WILL BE IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS INCLUDING
BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS ROUTES.
- SCATTERED TO WIDESPREAD POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
ELSEWHERE ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH
CAROLINA...AND THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE, LITTLE TO NO IMPACT IS
ANTICIPATED.
* SURGE:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS
THE EAST SIDE OF THE CHESAPEAKE BAY. REMAIN WELL AWAY FROM LOCALLY
HAZARDOUS SURGE HAVING SIGNIFICANT IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS
INCLUDE:
- WIDESPREAD STORM SURGE FLOODING OF VULNERABLE AREAS WILL RESULT
IN AN ELEVATED THREAT OF PROPERTY DAMAGE TO HOMES AND
BUSINESSES NEAR THE WATERFRONT AND SHORELINE.
- SECTIONS OF LOW-LYING VULNERABLE ROADS, PARKING LOTS AND
PROPERTY WILL LIKELY BECOME FLOODED. DRIVING CONDITIONS COULD
BECOME DANGEROUS IN PLACES WHERE FLOODING COVERS THE ROAD.
- MODERATE TO SEVERE BEACH EROSION IS LIKELY, INCLUDING HEAVY
SURF POSSIBLY BREACHING DUNES, ESPECIALLY IN VULNERABLE
LOCATIONS. STRONG AND DANGEROUS RIP CURRENTS ARE LIKELY.
- MINOR TO MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND
PIERS IS LIKELY. A FEW SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH
CAROLINA...AND THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE, LITTLE TO NO IMPACT
IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
KEEP YOUR CELL PHONE CHARGED AND IN POWER-SAVING MODE. IF YOU LOSE
POWER, USE IT SPARINGLY AND MAINLY FOR PERSONAL EMERGENCIES AND CHECK-
INS.
IF YOU ARE PRONE TO FLOODING, BE PREPARED FOR THE POSSIBILITY OF A
QUICK AND DRAMATIC RISE IN WATER LEVELS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE
WWW.READYVIRGINIA.GOV, READYNC.ORG OR MEMA.MARYLAND.GOV
- FOR THE LATEST WEATHER AND STORM INFORMATION GO TO
WEATHER.GOV/WAKEFIELD
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN WAKEFIELD VA AROUND 6 PM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
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