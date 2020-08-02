THIS PRODUCT COVERS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH
CAROLINA...AND THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE
TROPICAL STORM ISAIAS EXPECTED TO IMPACT THE MIDDLE ATLANTIC REGION
LATE MONDAY NIGHT INTO TUESDAY
NEW INFORMATION
---------------
* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN ISSUED FOR ACCOMACK, BERTIE,
BRUNSWICK, CAMDEN, CAROLINE, CHARLES CITY, CHESAPEAKE, CHOWAN,
DINWIDDIE, DORCHESTER, EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING COL.
HEIGHTS), EASTERN CURRITUCK, EASTERN ESSEX, EASTERN HANOVER,
EASTERN HENRICO, EASTERN KING WILLIAM, EASTERN KING AND QUEEN,
GATES, GLOUCESTER, GREENSVILLE, HAMPTON/POQUOSON, HERTFORD,
INLAND WORCESTER, ISLE OF WIGHT, JAMES CITY, LANCASTER,
MARYLAND BEACHES, MATHEWS, MIDDLESEX, NEW KENT, NEWPORT NEWS,
NORFOLK/PORTSMOUTH, NORTHAMPTON, NORTHAMPTON, NORTHUMBERLAND,
PASQUOTANK, PERQUIMANS, PRINCE GEORGE, RICHMOND, SOMERSET,
SOUTHAMPTON, SUFFOLK, SURRY, SUSSEX, VIRGINIA BEACH, WESTERN
CHESTERFIELD, WESTERN CURRITUCK, WESTERN ESSEX, WESTERN
HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE CITY OF RICHMOND),
WESTERN KING WILLIAM, WESTERN KING AND QUEEN, WESTMORELAND,
WICOMICO, AND YORK
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR ACCOMACK, BERTIE,
BRUNSWICK, CAMDEN, CAROLINE, CHARLES CITY, CHESAPEAKE, CHOWAN,
DINWIDDIE, DORCHESTER, EASTERN CHESTERFIELD (INCLUDING COL.
HEIGHTS), EASTERN CURRITUCK, EASTERN ESSEX, EASTERN HANOVER,
EASTERN HENRICO, EASTERN KING WILLIAM, EASTERN KING AND QUEEN,
GATES, GLOUCESTER, GREENSVILLE, HAMPTON/POQUOSON, HERTFORD,
INLAND WORCESTER, ISLE OF WIGHT, JAMES CITY, LANCASTER,
MARYLAND BEACHES, MATHEWS, MIDDLESEX, NEW KENT, NEWPORT NEWS,
NORFOLK/PORTSMOUTH, NORTHAMPTON, NORTHAMPTON, NORTHUMBERLAND,
PASQUOTANK, PERQUIMANS, PRINCE GEORGE, RICHMOND, SOMERSET,
SOUTHAMPTON, SUFFOLK, SURRY, SUSSEX, VIRGINIA BEACH, WESTERN
CHESTERFIELD, WESTERN CURRITUCK, WESTERN ESSEX, WESTERN
HANOVER, WESTERN HENRICO (INCLUDING THE CITY OF RICHMOND),
WESTERN KING WILLIAM, WESTERN KING AND QUEEN, WESTMORELAND,
WICOMICO, AND YORK
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 780 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF OCEAN CITY MD OR ABOUT 660
MILES SOUTH-SOUTHWEST OF NORFOLK VA
- 27.8N 79.8W
- STORM INTENSITY 70 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHWEST OR 345 DEGREES AT 9 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
TROPICAL STORM ISAIAS IS FORECAST TO MOVE NORTHWARD NEAR OR ALONG
THE SOUTHEAST COAST THROUGH MONDAY THEN MOVE INLAND OVER THE SOUTH
CAROLINA OR NORTH CAROLINA COAST MONDAY EVENING. THE STORM IS THEN
EXPECTED BE BE OVER EASTERN VIRGINIA AND THE DELMARVA ON TUESDAY.
ISAIAS WILL THEN MOVE NORTHEAST ACROSS NEW ENGLAND WEDNESDAY.
ON THE CURRENT FORECAST TRACK, EXPECT CONDITIONS TO DETERIORATE ACROSS
THE LOCAL AREA LATE MONDAY NIGHT INTO TUESDAY MORNING. TROPICAL STORM
FORCE WINDS ARE POSSIBLE LATE MONDAY NIGHT INTO TUESDAY, ESPECIALLY
ALONG AND EAST OF I-95. WIND GUSTS TO 45 TO 55 MPH ARE POSSIBLE. THESE
WINDS COMBINED WITH THE EXPECTED SATURATED SOILS COULD CAUSE DOWN
TREES AND POWER LINES. IN ADDITION, HEAVY RAINFALL AMOUNTS OF 3 TO
6 INCHES COULD CAUSE AREAS OF FLASH FLOODING EVEN WELL INLAND.
MODERATE COASTAL FLOODING IS ALSO POSSIBLE, WITH 1 TO 3 FEET OF
INUNDATION. LASTLY, THERE IS A MARGINAL RISK OF TORNADOES LATE MONDAY
NIGHT INTO TUESDAY, MAINLY ALONG THE COASTAL PLAIN AND EASTERN SHORE.
TROPICAL STORM FORCE WINDS ARE EXPECTED OVER THE ENTIRE MARINE AREA
LATE MONDAY NIGHT INTO TUESDAY WITH GUSTS AS HIGH AS 55 KNOTS. IN
ADDITION, SEAS WILL BUILD TO 10 TO 14 FEET OVER THE COASTAL WATERS BY
TUESDAY MORNING.
POTENTIAL IMPACTS
-----------------
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
EXTENSIVE IMPACTS ACROSS MUCH OF EASTERN VIRGINIA, NORTHEAST NORTH CAROLINA,
AND THE MARYLAND EASTERN SHORE. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- EVACUATIONS AND RESCUES LIKELY DUE TO FLOODING FROM HEAVY
RAINFALL
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN
MULTIPLE PLACES. SMALL STREAMS, CREEKS, AND DITCHES MAY BECOME
DANGEROUS RIVERS. FLOOD CONTROL SYSTEMS AND BARRIERS MAY BECOME
OVERWHELMED.
- FLOOD WATERS ENTER STRUCTURES WITHIN MULTIPLE COMMUNITIES, WITH
SOME STRUCTURES BECOMING UNINHABITABLE OR WASHED AWAY. SOME
ESCAPE ROUTES INUNDATED BY FLOOD WATERS. STREETS, PARKING LOTS
AND UNDERPASSES COULD BE SUBMERGED, WITH DRIVING CONDITIONS
QUICKLY BECOMING DANGEROUS. NUMEROUS ROAD AND BRIDGE CLOSURES
ARE EXPECTED WITH SOME BECOMING WEAKENED OR WASHED OUT.
* WIND:
PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS
FAR EASTERN VIRGINIA, THE MARYLAND EASTERN SHORE AND NORTHEAST NORTH CAROLINA.
POTENTIAL IMPACTS IN THESE AREAS INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING, ALONG WITH DAMAGE TO
PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. SOME BUILDINGS
EXPERIENCE WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE HOMES
DAMAGED, SOME DESTROYED, ESPECIALLY IF POORLY ANCHORED OR
EXPOSED TO WIND. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BECOME DANGEROUS
PROJECTILES.
- LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, ESPECIALLY IN AREAS WHERE
SOILS ARE SATURATED. SOME ROADWAY SIGNS WILL BE BLOWN OVER.
- SOME ROADS WILL BE IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS INCLUDING
BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS ROUTES.
- SCATTERED TO WIDESPREAD POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES.
* SURGE:
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS THE EAST SIDE OF THE CHESAPEAKE BAY, BACK BAY NEAR VIRGINIA BEACH,
AND THE NORTHERN SIDE OF THE ALBEMARLE SOUND. SOME IMPACTS ARE ALSO POSSIBLE
UP THE POTOMAC RIVER. POTENTIAL IMPACTS IN THESE AREAS INCLUDE:
- WIDESPREAD STORM SURGE FLOODING OF VULNERABLE AREAS WILL RESULT
IN AN ELEVATED THREAT OF PROPERTY DAMAGE TO HOMES AND
BUSINESSES NEAR THE WATERFRONT AND SHORELINE.
- SECTIONS OF LOW-LYING VULNERABLE ROADS, PARKING LOTS AND
PROPERTY WILL LIKELY BECOME FLOODED. DRIVING CONDITIONS COULD
BECOME DANGEROUS IN PLACES WHERE FLOODING COVERS THE ROAD.
- MODERATE TO SEVERE BEACH EROSION IS LIKELY, INCLUDING HEAVY
SURF POSSIBLY BREACHING DUNES, ESPECIALLY IN VULNERABLE
LOCATIONS. STRONG AND DANGEROUS RIP CURRENTS ARE LIKELY.
- MINOR TO MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND
PIERS IS LIKELY. A FEW SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH
CAROLINA...AND THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE, LITTLE TO NO IMPACT
IS ANTICIPATED.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A DANGEROUS TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS THE COASTAL PLAIN OF SOUTHEAST VIRGINIA AND NORTHEAST NORTH
CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- SOME TORNADOES ARE EXPECTED, SOME OF WHICH COULD BE INTENSE. AS
A RESULT, EXECUTION OF EMERGENCY PLANS COULD BE HINDERED IN
AFFECTED AREAS.
- SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, WITH A FEW AREAS
OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS TORN OFF FRAME HOUSES, MOBILE
HOMES DEMOLISHED, LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, VEHICLES
TUMBLED, AND SMALL BOATS TOSSED ABOUT.
PREPARE FOR A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS THE
REMAINDER OF THE REGION.
ELSEWHERE ACROSS CENTRAL AND EASTERN VIRGINIA...NORTHEAST NORTH
CAROLINA...AND THE LOWER MARYLAND EASTERN SHORE, LITTLE TO NO IMPACT
IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
----------------------------------
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
WHEN SECURING YOUR PROPERTY, OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE CONCLUDED
AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CONDITIONS DETERIORATE. THE ONSET OF
STRONG GUSTY WINDS OR FLOODING CAN CAUSE CERTAIN PREPAREDNESS
ACTIVITIES TO BECOME UNSAFE.
CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE
UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS
OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST.
THERE IS A THREAT FROM TORNADOES WITH THIS STORM. HAVE MULTIPLE WAYS
TO RECEIVE TORNADO WARNINGS. BE READY TO SHELTER QUICKLY.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE
WWW.READYVIRGINIA.GOV, READYNC.ORG OR MEMA.MARYLAND.GOV
- FOR THE LATEST WEATHER AND STORM INFORMATION GO TO
WEATHER.GOV/WAKEFIELD
NEXT UPDATE
-----------
THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN WAKEFIELD VA AROUND 12 AM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(1) comment
And who is in charge of RPS?
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. Comments cannot be edited or deleted once posted. To flag a comment to the page administrator, click “report” next to that comment.