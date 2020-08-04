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Isais damage in Lancaster County

 Virginia State Police

The Virginia National Guard staged approximately 80 soldiers and 30 vehicles on Monday at multiple locations in the eastern portion of Virginia to respond to possible impacts of Tropical Storm Isaias. 

The eastern part of the state has seen greater damage than the immediate Richmond region.

A tornado related to the tropical storm in eastern Lancaster County left a path of structural damage and injured two individuals early Tuesday morning. Virginia State Police are working with the Lancaster County Sheriff's Office, VDOT and Dominion Energy to respond to the area, and crews are clearing debris and fallen trees from the roads. 

A tornado in James County also caused tree damage. 

Energy reports approximately 372,000 customers without power in its service area as of 8:45 a.m. The bulk of the outages are across southeastern Virginia where winds have been strongest this morning. For the Richmond metro and Tri-Cities area, the outage number rose from 3,313 at 5:30 a.m. to 28,015 at 8:45 a.m.

Isaias spawned numerous tornado warnings and reports throughout the Tidewater region earlier this morning.

A tornado damaged roofs and brought down trees and power lines in downtown Suffolk at around 3:15 a.m. according to a report relayed by the National Weather Service in Wakefield.

Another tornado was reported to the NWS by law enforcement west of Williamsburg in James City County at 4:14 a.m., causing damage to trees.

(This is a breaking news report. Check back for updates.)

+11 PHOTOS: Storm damage in Richmond and Virginia

asullivan@timesdispatch.com

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