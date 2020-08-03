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Jason Kamras, superintendent of Richmond Public Schools, visited with students on the first day of school in 2019 at Westover Hills Elementary School.

 JAMES H. WALLACE/TIMES-DISPATCH

Richmond Public Schools officials have no plans to lay off or furlough any workers even as the school system moves to virtual learning through the end of 2020, a 51-page report outlining Superintendent Jason Kamras’ plans for the fall semester shows.

The question loomed for some support staff like custodians, paraprofessionals, and others who may not be able to work in a virtual setting. The system’s human resources division, newly led by Sandra K. Lee, will be providing guidance for those roles in a few weeks, according to the document, which provides sample school day schedules and details about food and laptop distribution, among other things.

The guidance was unveiled Monday, about three weeks after the city School Board voted to have the system’s nearly 25,000 students move to remote learning amid fears about health and safety as the state’s number of COVID-19 cases ticked up.

The decision was met with relief by many educators who had advocated against a return to in-person teaching. As part of the transition, Kamras said teachers will not be allowed to teach from classrooms, as some had requested.

If teachers were to be in the building, it would require staff such as custodians, nurses, and some administrators to report to the building, he said in a newsletter.

Instead, teachers will receive virtual kits to help them teach from home at a combined cost above $2.5 million, which the School Board on Monday voted to transfer from contract transportation services that Kamras said the district won’t be using.

Chief Academic Officer Tracy Epp said it was important to make sure that students aren’t going to spend all day on a screen, especially for students under 3rd grade. For those students, a sample schedule in the plan calls for a school day that lasts from 9 a.m. to 2:45 p.m. with mostly live teaching.

Some School Board members expressed concern for having such a structured schedule for students that young, and asked for more flexibility in the schedule.

“We know the attention span at that age,” Dawn Page said. “I’ve heard a lot of concerns from parents as well as teachers about having that flexibility for the little ones.”

“I share the concerns with many parents and staff members about the developmentally appropriateness of the schedule as it’s been outlined thus far,” said Kenya Gibson. “My hope is that we don’t wait until school has started for us to address these issues. Flexibility is very key.”

“We will incorporate significant physical breaks,” Epps said. “The goal is for the work to be engaging so that students are able to keep their interest and their stamina. We’ll be sending home textbooks, workbooks, and even novels so students will have things in their hand that they can do independent of their screens.”

There will be some in-person services for students with Individual Education Plans since some services can’t be given through virtual learning. Some of the students who will qualify are students who receive occupational therapy or certain kinds of speech therapy in the schools. Eligibility will be determined by the team that works on a student’s Individualized Education Program, of which the parent is a part. IEP renewal meetings begin in August.

“We want families and parents to partner with IEP teams to figure out the student’s needs,” said Epp.

School days are slated to begin at 9:15 a.m., to allow for food to be delivered to bus stops between 7 a.m. and 9 a.m.

khunter@timesdispatch.com

(804) 649-6948

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