AMPEY, BETTIE

AMPEY, Mrs. Bettie Smith, age 83, of Richmond, departed this life July 27, 2020. She was preceded in death by her husband, Rudolph Ampey Sr.; and her son, Rudolph Ampey Jr. She is survived by four grandchildren, Jovan, Shovan, Rudolph and Emmanuel Ampey; seven great-grandchildren; one sister, Joyce Loney; one brother, Irving Smith; a host of nieces, nephews and cousins and other relatives and friends. Remains rest at Joseph Jenkins Jr. Funeral Home, 2011 Grayland Avenue, where funeral services will be held Wednesday at 1 p.m. Interment Roselawn Memory Gardens. Family and friends assemble at the funeral home 12:45 p.m. Wednesday.

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