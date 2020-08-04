AYERS, CAMERON

AYERS, Cameron Wesley "Wane" "Lovebug," 41, left too soon, July 24, 2020. Cam attended college and received a bachelor's in art history, which has remained a perpetual love and subject of fascination and influence on his life. Cam believed that art surrounds us all, in all forms and expressions, and lived his life guided by this philosophy. He treasured the raw, expressive beauty of the personal evocation meaning and process of both art and education. Joan of Arc was a longtime love of his and quoted here. "One life is all we have and we live it as we believe in living it. But to sacrifice what you are and to live without belief, that is a fate more terrible than dying." Joan of Arc Becoming a father to Adrian was his proudest moment. Cam expressed his love to his son through being a keen active listener, avidly engaging in humorous and creative play and spending genuine quality time together. Cam and Adrian held a strong connection. His most beloved pastimes with Adrian included experiences such as playing video games, hiking trails at Belle Isle, which often led to collecting rocks and treasures along the way and eating popsicles together. Adrian states that his most adored memory of his father is the fact that, "he listened to me. It would not matter if I was talking about video gaming or something that he did not understand, but he still always listened to me." Adrian meant the world to Cam and it is clear that he has established a lasting impact on Adrian. Cam married his love, best friend, and soulmate, Merry Wilson. Merry describes Cam as a gentle, intuitive, caring partner, who has created a permanent assurance of love and care between one another. Cam highly believed in the forever connection that will never cease with both Adrian and Merry. He is survived by his wife, Merry Wilson; his son, Adrian Ayers; Adrian's mother, Heidi Ayers; his parents, Nancy and Richard Ayers; his brother, Chris Ayers, Chris's wife, Alix Ayers and their son, Wren; his grandfather, Adrian Van Huizen; and uncle, John Van Huizen; and aunt, Ann Van Huizen; his aunt and uncle, Jean and Pat Goodwin. Further, Cam had a close-knit group of friends, which he also considered his dear family. Interment will be in Duck Run Natural Cemetery for a natural burial. If able, we may suggest two organizations, that held Cam's interest, to consider donating to now or in the future, RVA Bail Fund, rvabailfund.org and RVA Mutual Aid, richmondmutualaid.wixsite.com. Individuals are encouraged to visit blileys.com to leave a message on his tribute page.

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To plant a tree in memory of CAMERON AYERS as a living tribute, please visit Tribute Store.