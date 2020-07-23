BETHUNE, Richard "Dick" Engelhardt, of Harrisonburg, Va., passed away on May 24, 2020. The memorial service will be conducted at 7 p.m. Sunday, July 26, 2020, at Front Royal Presbyterian Church in Front Royal, Va. The service may be viewed live at frontroyal presbyterianchurch.online.church/ or the following day at www.youtube.com/channel/UCgMX5GeaHblqPbhYpjH4RGg/.

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