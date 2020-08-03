BOHN, CAROLYN

BOHN, Carolyn L., age 76, passed away peacefully on Friday, July 31, 2020, after a courageous battle with lung cancer. She was born June 26, 1944, in Richmond, Virginia, to Marvin Seay "Boo" and Thelma (Schaefer) Lawford. Carolyn was an outgoing people person who loved to strike up conversations with anyone, almost as much as she loved to give hugs. She is survived by her three sons, Leslie Lee Jones III, Marvin Seay Jones and John Joseph Amann.

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