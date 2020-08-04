BOTTOMS, EVELYN

BOTTOMS, Evelyn M., 87, of Goochland, Va., went to her heavenly home on July 30, 2020. Born March 27, 1933, to Blanche and Munsey McCloud, Evelyn lived and worked in Richmond, Va., until retirement and returned to Goochland, Va., to live with her daughter, Linda Thurston and her husband, Howard. She was preceded in death by her parents; sisters, Bernice Proffitt (Charles) and Rosa Mae Kidd (Garland); and brothers, Linwood McCloud (Hebbie) and Billy McCloud (Debbie). She is survived by her sisters, Hazel Millway (John) of Troy, Va. and Ann Proffitt of San Pierre, Ind.; as well as many nieces and nephews. Norman Funeral Chapel in Goochland, Va., is providing arrangements and interment is private. Friends are encouraged to make memorial contributions to the American Heart Association. Life is precious, handle with loving care.

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