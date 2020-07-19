COX, WALTER

COX, Walter Brendel, 75, passed away early morning July 10, 2020, in Richmond, Va. Survivors include his wife, Kay Cox; daughter, Elizabeth Cox; and stepdaughter, Cynthia Cowan (Ray). For condolences, see https://www.northwestgeorgianews.com/rome/news/obits_death_notices/.

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