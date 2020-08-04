GOODMAN, HERBERT

GOODMAN, Herbert H., 87, of Cumberland, passed away August 1, 2020. He was preceded in death by his first wife, Nancy Hughes Goodman; and one son, David H. Goodman. He is survived by his wife, Patsy Griffin Goodman; daughter, Susan G. Carden (David); son, John E. Goodman (Sadie); three grandchildren, Elizabeth, Porter and Calvin. Services private. Memorial contributions may be made to Payne Memorial United Methodist Church, P.O. Box 323, Cumberland, Va. 23040, Gideons, P.O. Box 304, Dillwyn, Va. 23930 or David Goodman Memorial Scholarship, P.O. Box 313, Cumberland, Va. 23040. Online condolences may be made at bennettbardenfh.com.

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