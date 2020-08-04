GORDON, MILDRED

GORDON, Mildred Price, passed away at home on July 27, 2020, in Richmond, Va. Please note the following rescheduled arrangements. A service will be held 11 a.m. Wednesday, August 5, 2020, at the Central Chapel of Bennett Funeral Home, 3215 Cutshaw Ave. Interment will follow at 3 p.m. in Forest Lawn Cemetery. In lieu of flowers, donations may be made to First Baptist Church, 2709 Monument Ave., Richmond, Va. 23220 or Grace Hospice, 7229 Forest Ave., Ste 213, Highland II, Building B, Richmond, Va. 23226.

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