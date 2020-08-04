HEROLD, PATRICIA

HEROLD, Patricia Healy, 77, of Henrico, Va., passed away peacefully on July 31, 2020. She was preceded in death by her parents, Harold Healy and Johanna Healy (Naughton); and her son, Paul Herold. She is survived by her sons, Timothy Herold (Karrie) of Anderson, S.C. and Adam Herold (Jennifer) of Glen Allen, Va.; along with her grandchildren, Anna and Evan Herold. Pat grew up in Jersey City, N.J. As an adult, she moved to Charlotte, N.C. There, she worked as a medical secretary as well as raised her family. After retirement, Pat moved to Glen Allen to help care for her grandchildren. She was a kind and witty soul and always a Jersey girl at heart. There will be a small private service for the family. In lieu of flowers, donations can be made to the Multiple Myeloma Research Foundation or to a charity of your choice.

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