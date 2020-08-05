HICKS, ANNE "ANNIEBEA"

HICKS, Anne Lewis "AnnieBea," 77, departed this life August 2, 2020. Her remains rest with the Henry W. Dabney Funeral Home, where viewing will be held Friday, August 7, 3 to 7 p.m. A graveside service will be held Saturday, August 8, 10 a.m. at Roselawn Memory Gardens. www.hwdabney.com

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